صادرات مصر من الصناعات الكيماوية ترتفع 17% في أول شهرين من 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

بلغ حجم الصادرات المصرية للصناعات الكيماوية خلال أول شهرين من العام الجاري 816 مليون دولار، بنسبة نمو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، بحسب بيان من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم الأحد.

وتوقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه في حال تراجع تأثير جائحة كورونا العالمي، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد والبدء في تطبيقه، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، واستمرار نمو صادرات القطاع بنسبة تتراوح بين 15 و17% خلال الفترة المقبلة.

وأشار تقرير المجلس إلى نمو صادرات معظم سلع الصناعات الكيماوية مثل منتجات الكيماويات العضوية والتي حققت نموًا نسبته 47% خلال أول شهرين من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وارتفعت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية العضوية إلى 75 مليون دولار خلال أول شهرين من 2021 مقابل 63 مليون دولار, وبلغت نسبة نمو المواد اللاصقة 47%.

وارتفعت قيمة صادرات منتجات الأسمدة بنسبة 26%، والأحبار والدهانات بنفس النسبة أيضاً، ونمت منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 21%.

أوضح أبو المكارم، أن الأسواق المستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية وفقا للأهمية والترتيب تتصدرها تركيا محققة نمو بنسبة 29%، وبلغت الصادرات المصرية لها 180 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2021 مقابل 139 مليون دولارا مقارنة بعام 2020.

وجاءت في المرتبة الثانية صادرات إيطاليا بـ 70 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، وبنسبة نمو 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات فرنسا نحو 53 مليون دولار في أول شهرين من عام 2021، وبنسبة نمو 14%، وثم البرازيل بنحو 38 مليون دولار، وبنسبة نمو 137%، وثم اليونان نحو 33 مليون دولار وبنسبة نمو 73%.

وبلغ حجم الصادرات المصرية للسعودية نحو 30 مليون دولار وبنسبة نمو 14%، والأرجنتين بنحو 24 مليون دولار وبنسبة نمو تعدت 170%.

وأكد أبو المكارم على تنوع الأسواق المستقبلة للصادرات الصناعات الكيماوية ونمو الصادرات المصرية في الأسواق المستهدفة مثل دول أمريكا اللاتينية مستفيدين من تطبيق اتفاقية الميركسور وغيرها من الاتفاقيات التجارية.