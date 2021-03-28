تقارير: كوريا الشمالية قد تكون مستعدة للكشف عن غواصة صاروخية باليستية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد موقع "38 نورث" الأمريكي، أن صورا للأقمار الصناعية كشفت عن نشاط في حوض بناء سفن في كوريا الشمالية، يشير إلى أن الأخيرة قد تكون جاهزة للكشف عن غواصة صواريخ باليستية جديدة قريبا.

وأوضح الموقع الجمعة الماضي، أن "صور أقمار صناعية تجارية مؤخرا لحوض (سينبو) لبناء السفن على الساحل الشرقي، أشارت إلى أن الحوض الجاف العائم، الذي يرسو عادة على رصيف مجاور، أعيد وضعه مؤخرا على طول رصيف بناء

الغواصات في قاعة البناء".

وقال الموقع، إنه "أشار إلى أن غواصة الصواريخ الباليستية الجديدة، التي كانت قيد الإنشاء منذ عدة سنوات، ربما شارفت على الاكتمال أو جاهزة للتشغيل والإطلاق في المستقبل القريب".

وأضاف: "بدلا من ذلك، قد يكون الرصيف الجاف موجود لتعديل محاذاة السكك الحديدية مع تلك الموجودة على الرصيف، حيث لم يتم التأكد من إطلاق أي غواصة

من هذا الموقع حتى الآن".

وتقوم كوريا الشمالية ببناء غواصة جديدة، يعتقد أنها غواصة تزن 3 آلاف طن قادرة على حمل 3 صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، حيث كشفت بيونغ يانغ لأول مرة عن النموذج الجديد في يوليو 2019.

ويعتقد حاليا أن كوريا الشمالية لديها 70 غواصة، بما في ذلك حوالي 20 من طراز "روميو"، التي تزن 1800 طن، ولكن من المعروف أن معظمها أصبحت غير مواكبة وغير صالحة للعمليات خارج المياه الساحلية.



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