بوتين يُؤكد: جميع اللقاحات الروسية جيدة وبين الأفضل حتى الآن

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن اللقاحات الروسية الثلاثة ضد فيروس كورونا المستجد في قائمة أفضل العينات بالعالم، وهي أحسن الموجود حتى الآن.

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وقال بوتين - في مقابلة تلفزيونية، أوردتها قناة (روسيا اليوم) - إن كل شخص يجب

أن يتخذ القرار لنفسه بخصوص التطعيم باللقاح ضد كوفيد، منوهًا بضرورة مراجعة الطبيب، أو الأخصائي في هذا المجال.



وأضاف "أنه يمكن التطعيم بأي من هذه اللقاحات الثلاثة، فهي على مستوى أفضل العينات في العالم، وأعتقد أنها الأفضل اليوم.. وهي الأفضل

في المؤشرات الثلاثة الرئيسة"، متابعًا "أن اللقاحات الروسية، متماثلة تقريبًا من حيث صفاتها... أحدها يدوم لفترة أطول قليلًا، والآخر يتمتع بمستوى أقل قليلًا من الحماية، لكنه أكثر سلاسة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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