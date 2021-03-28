العراق يُسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل الإجمالي منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 832 ألفا و428 إصابة.

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وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته

قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 4820 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 745 ألفا و935 حالة بنسبة شفاء 89.6%، فيما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي 14 ألفا و212 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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