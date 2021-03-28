رئيس العراق: نزاهة الانتخابات ضرورة قُصوى

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن نزاهة الانتخابات ضرورة قصوى.

اقرأ أيضًا: العراق وألمانيا يُؤكدان أهمية استمرار التعاون الثنائي



وذكر مكتب رئيس الجمهورية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأحد - أن صالح التقى، في قصر السلام ببغداد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي)، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي.



وبحثوا الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بها، والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة، وتكثيف الجهود لاستكمال

التسجيل البايومتري للناخبين لضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين.



وأكد أهمية الانتخابات المقبلة باعتبارها انتخابات مفصلية واستحقاقًا وطنيًا، مشيرًا إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها.

كلمات مفتاحية ذات صلة

العراق

بغداد

صالح

الانتخابات