الإمارات تُقدم أكثر من 122 ألف جرعة من لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تقديم 122 ألفًا و69 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,081,751 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 81.71 جرعة لكل

100 شخص.

اقرأ أيضًا: الإمارات تُسجل أكثر من 2000 إصابة جديدة بكورونا



وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة

المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كلمات مفتاحية ذات صلة

فيروس

كورونا

الجرعات

الإمارات