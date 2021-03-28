تونس تُعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية بصفاقس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن دورية تابعة للمنطقة البحرية بولاية (صفاقس) أحبطت عملية هجرة غير شرعية عبر السواحل البحرية للبلاد.

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وأوضحت وزارة الداخلية التونسية - بحسب بيان على صفحتها الرسمية، اليوم الأحد - أنه تم القبض على 13 شخصا على متن مركب، وحجز مبلغ مالي من العملة

الأجنبية كان بحوزتهم إلى جانب القبض على قائد المركب.



وذكر البيان أن دورية تابعة للحرس البحري، قامت بالقبض على منظم عملية الهجرة غير الشرعية، وقد أذنت النيابة التونسية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

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