باكستان تُحظر حفلات الزفاف في البؤر التي ينتشر بها كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مركز القيادة والتشغيل الوطني الباكستاني، حظر حفلات مراسم الزفاف، اعتبارًا من 5 أبريل المقبل فصاعدًا في المدن والمناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابة بفيروس كورونا المُستجد عن 8 في المائة، في إطار القيود الجديدة لاحتواء الموجة الثالثة من الفيروس.

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وذكرت صحيفة دون الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أنه

تم اتخاذ قرار بأن الحظر سيمتد ليشمل حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة ومع ذلك ستكون الحرية للمقاطعات في تنفيذ القيود في إطار زمني مبكر؛ استنادًا إلى الوضع على الأرض.



وأوضحت الصحيفة أن المجموعة الجديدة من القيود تأتي في الوقت الذي تجد فيه باكستان نفسها في قبضة موجة

ثالثة من فيروس كورونا، بعدما سجلت أكثر من 4000 حالة لليوم الثالث على التوالي، و4767 حالة إصابة جديدة و57 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ويمثل هذا أعلى زيادة في يوم واحد منذ 21 يونيو 2020 وفقًا للبيانات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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