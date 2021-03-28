رئيس هيئة قناة السويس: نبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة بعض التخفيضات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 28 مارس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

أشار رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع إلى أن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية :”بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة”.

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.