برلماني يستبعد حسم الموازنة اليوم ويطرح ثلاث سيناريوهات في تمريرها

بغداد - ياسين صفوان - استبعد عضو مجلس النواب عدي شعلان ابو الجون، اليوم الاحد، حسم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية هذا اليوم، فيما أشار الى ان عمق الصراعات والخلافات ما زال مستمر ومن المستبعد ان يتم استكمالها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال أبو الجون في حديث لـ الخليج 365، ان "الموازنة الاتحادية خرجت من إطارها العام والطبيعي في وضع السياسة المالية للدولة لعام واحد، الى مطالبات وإملاءات بعيدة كل البعد عن الواقع في محاولة الى فرض الإرادات ولي الأذرع وتحقيق مكاسب ضيقة من خلال إفراغ الموازنة من محتواها".



واضاف ان "الوضع الحالي رغم المحاولات المستمرة للوصول الى توافقات، لايجعلنا نشعر بوجود امكانية لتمريرها في جلسة اليوم او الوصول الى اتفاق نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة"، لافتا الى ان "الوضع أمام ثلاث خيارات اما التصويت على بعض مواد الموازنة اليوم وترك البقية الى يوم آخر لحين التوافق عليها، او وضع اكثر من مقترح لكل مادة خلافية وترك الاختيار لاعضاء البرلمان، او التأجيل لكل الموازنة الى يوم اخر وهو الخيار الاقرب وفق المعطيات الحالية".

