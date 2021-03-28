البصرة تصدر تنويهاً إلى طلبة المحافظة

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية تربية محافظة البصرة، اليوم الأحد، تنويهاً بشأن الامتحانات الجارية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "يوم غد الأثنين دوام رسمي ولاتوجد عطلة بحسب تصريح معين الحسن معاون المحافظ للشؤون الأدارية الناطق الرسمي باسم المحافظة، لذا اقتضى التنويه لطفا".



وكانت 6 محافظات عراقية (كربلاء، النجف، ديالى، الديوانية، ميسان، وواسط) قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين، باستثناء دوائر التربية، بمناسبة حلول ذكرى الخامس عشر من شعبان.

