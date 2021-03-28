ضبط حاويات مخالفة في كمرك ام قصر الشمالي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد، ضبط (٧) حاويات مخالفة في مركز كمرك ام قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "كوادرها قامت بضبط (٧) حاويات محملة (أدوية بشرية) معدة للتهريب مخفيه خلف مواد تنظيف وبالتعاون مع شرطة الكمارك، وشعبة الاستخبارات وجهاز الامن الوطني مخالفة للضوابط والتعليمات".



وأوضح، أنه "تم احالتها الى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

