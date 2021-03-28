الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: 5271 حالة موجبة

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "سجلت 5271 حالة إصابة جديدة في الفيروس، مقابل 4820 حالة شفاء".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق".



وبينت الوزارة، أنه "تم تلقي 3404 شخصاً للقاح كورونا، في عموم البلاد".