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الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: 5271 حالة موجبة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة ، في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "سجلت 5271 حالة إصابة جديدة في الفيروس، مقابل 4820 حالة شفاء".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق".


وبينت الوزارة، أنه "تم تلقي 3404 شخصاً للقاح كورونا، في عموم البلاد".
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