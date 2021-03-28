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انت الان تتابع خبر الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: 5271 حالة موجبة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا، في عموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "سجلت 5271 حالة إصابة جديدة في الفيروس، مقابل 4820 حالة شفاء".
وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق".
وبينت الوزارة، أنه "تم تلقي 3404 شخصاً للقاح كورونا، في عموم البلاد".
وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق".
وبينت الوزارة، أنه "تم تلقي 3404 شخصاً للقاح كورونا، في عموم البلاد".