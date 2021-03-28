تعرف على خسائر قناة السويس بسبب السفينة الجانحة

وأضاف في تصريحات، أن "بلاده تفكر في منح السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما ينتهي موضوع السفينة العالقة".

وأوضح أن "القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة".



وكان ربيع أعلن بوقت سابق اليوم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.