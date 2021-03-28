اللجنة المالية تستبق جلسة حسم الموازنة باجتماع 'مهم'

بغداد - ياسين صفوان - عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعاً لحسم فقرات قانون الموازنة، قبيل جلسة تمريرها مساء اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "اللجنة المالية في مجلس النواب، عقدت اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة بشأن الفقرات التي أجري عليها تعديل في قانون الموازنة".



وكانت الكتل السياسية قد عقدت اليوم، اجتماعاً مع وفد حكومة إقليم كردستان بهدف حسم الخلافات التي تدور حول الموازنة الاتحادية.

