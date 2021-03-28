شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني: مليشيات الحوثي ردت على المبادرة السعودية بالتصعيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك للمبعوثين الأممي والأمريكي استمرار مليشيات الحوثي في خدمة الأجندة الإيرانية.

وعقد ابن مبارك، اليوم (الأحد)، لقاءات منفصلة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركنج، لبحث سبل إنجاح المبادرة السعودية وجهود السلام الدولية بحسب وكالة سبأ الرسمية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن رد مليشيات الحوثي على مبادرة السعودية جاء بتصعيد الهجمات، وهو ما يكشف مدى ارتهان الانقلابيين لأجندة إيران المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.