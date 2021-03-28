شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 11 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قضى الجيش الصومالي على 11 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة «بولا حاجي» الواقعة في إقليم شبيلي السفلي المجاور للعاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت قيادة القوات الصومالية -وفق وكالة الأنباء الصومالية- أنها تمكنت خلال العملية من القضاء على المسؤول عن المتفجرات والأحزمة الناسفة في الإقليم و10 آخرين من حرّاسه.

يذكر أن الجيش الصومالي يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية للقضاء على عناصر الحركة الإرهابية.