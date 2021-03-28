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بعد ميسان.. محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ديالى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية.
وأفادت الصحيفة الرسمية، بأن "محافظة ديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين باستثناء المدارس لأداء الامتحانات".

قبل ذلك، قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء مديرية التربية من أجل أداء الامتحانات.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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