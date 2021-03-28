انت الان تتابع خبر بعد ميسان.. محافظة عراقية ثانية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ديالى، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة الزيارة الشعبانية.
وأفادت الصحيفة الرسمية، بأن "محافظة ديالى قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين باستثناء المدارس لأداء الامتحانات".
قبل ذلك، قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء مديرية التربية من أجل أداء الامتحانات.
قبل ذلك، قررت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء مديرية التربية من أجل أداء الامتحانات.