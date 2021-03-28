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وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

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بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس مدغشقر أندري رادزولينا، إن رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، الذي قاد هذه الدولة لمدة 22 عاما، توفي اليوم الأحد في مستشفى عسكري في مدينة أنتاناناريفو عاصمة الجزيرة.
وأضاف الرئيس الحالي، في تغريدة على "تويتر": " توفي ديدييه راتسيراكا صباح الأحد عن عمر يناهز 84 عاما. فقدت بلادنا رجلا وطنيا فذا".

Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.

J'adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l'armée et à tous les citoyens Malagasy. This is a Twitter Status — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina)

 

من جانبها، ذكرت مجلة JEUNE AFRIQUE، أنه تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى في 22 مارس، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا. وقال الأطباء إن حالة المريض لا تثير أي قلق. لكن صحته تدهورت فجأة ليلة الأحد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة.

شغل ديدييه راتسيراكا منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975 إلى 1993 ومن 1997 إلى 2002.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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