وفاة رئيس مدغشقر السابق ديدييه راتسيراكا

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس مدغشقر أندري رادزولينا، إن رئيس البلاد السابق ديدييه راتسيراكا، الذي قاد هذه الدولة لمدة 22 عاما، توفي اليوم الأحد في مستشفى عسكري في مدينة أنتاناناريفو عاصمة الجزيرة.





Les Malagasy ont perdu un illustre patriote. Les Malagasy ont perdu un illustre patriote. J'adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l'armée et à tous les citoyens Malagasy. This is a Twitter Status — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) Ce dimanche 28 mars 2021, l'ancien Président, l'Amiral Didier Ignace RATSIRAKA s'est éteint à l'âge de 84 ans.



Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.



J'adresse mes condoléances à ses proches, à la grande famille de l'armée et à tous les citoyens Malagasy. pic.twitter.com/DTUnAys3Og — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) March 28, 2021 وأضاف الرئيس الحالي، في تغريدة على "تويتر": " توفي ديدييه راتسيراكا صباح الأحد عن عمر يناهز 84 عاما. فقدت بلادنا رجلا وطنيا فذا".

من جانبها، ذكرت مجلة JEUNE AFRIQUE، أنه تم إدخال رئيس مدغشقر السابق إلى المستشفى في 22 مارس، بعد تشخيص إصابته بالإنفلونزا. وقال الأطباء إن حالة المريض لا تثير أي قلق. لكن صحته تدهورت فجأة ليلة الأحد. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن سبب رسمي للوفاة.



شغل ديدييه راتسيراكا منصب رئيس مدغشقر مرتين: من 1975 إلى 1993 ومن 1997 إلى 2002.