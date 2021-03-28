شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القضاء.. لايحق لـ"الصحفيين" شطب عماد الدين أديب من النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من الإعلامى عماد الدين أديب، بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين شكلاً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض.

صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال ، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي ، ونوح محمد حسين أبو حسين ، وأحمد جلال زكي ، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.