المرصد: 8 قتلى وجرحى من الفصائل الموالية لتركيا في عملية لقوات "قسد" بريف رأس العين

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن خمسة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا قتلوا وأصيب 3 آخرون بجراح متفاوتة، جراء عملية تسلل لقوات سوريا الديمقراطية بريف رأس العين (سري كانييه).



وأضاف المرصد، أن عناصر ”قسد“ تسللوا، مساء أمس السبت، إلى مواقع الفصائل على محور أم المناجير وقاموا بتفخيخ موقع هناك وانسحبوا بعد ذلك، ليقوموا بتفجيره؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأشار المرصد السوري إلى معلومات وردته عن مقتل وجرح 8 من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة، في العملية التي وقعت في قرية أم المناجير بريف رأس العين ضمن محافظة الحسكة.

وكان المرصد السوري وثَّق في الـ 24 من الشهر الجاري، مقتل 7 من قوات ”مجلس الرقة العسكري“، في عملية تسلل لعناصر فصيل ”السلطان سليمان شاه“ الذي يقوده محمد الجاسم (أبو عمشة)، استهدفت قرية دبس الواقعة على بعد نحو 4 كيلومترات من بلدة عين عيسى شمالي الرقة