اخبار العالم

مقتل امرأة وأصيب 6 آخرون في حادث طعن بفانكوفر الشمالية جنوب غربي كندا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل امرأة وأصيب 6 آخرون في حادث طعن بفانكوفر الشمالية جنوب غربي كندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

قتلت امرأة وأصيب 6 آخرون، الأحد، في حادث طعن بفانكوفر الشمالية جنوب غربي كندا.

 

وأعلنت الشرطة الكندية، أن حادث الطعن وقع داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر.

 

وأضافت الشرطة، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه "تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، ولم يعد هناك تهديد مستمر للعامة".

 

ولم تكشف السلطات تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

 

وقالت شبكة "سي بي سي" نقلا عن متحدثة إنه جرى نقل 6 أشخاص إلى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

 

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا