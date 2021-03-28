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مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 28 مارس 2021

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، مقتل وإصابة 32 من عناصر الحوثيين في معارك بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال موقع "سبتمبر نت"، الناطق باسم الجيش، إن مواجهات مسلحة اندلعت بين الجانبين أثناء محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي، التسلل باتجاه مواقع محررة في جبهة مقبنة، غرب تعز.

وأفاد الموقع، "بأن قوات الجيش أحبطت ذلك التسلل وأجبرت الميليشيات على التراجع".

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 12 من مسلحي الحوثيين وإصابة ما يزيد عن 20 آخرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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