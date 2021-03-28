شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 126.7مليونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 126.7 مليونا حتى صباح اليوم الأحد، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 528 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 126 مليونا و 726 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من71.7 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليونين و 777 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 528 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.