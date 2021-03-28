اللواء رسول يعلن نتائج عملية أمنية على الحدود الفاصلة بين سامراء وصلاح الدين وديالى

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، تنفيذ عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء و صلاح الدين وديالى.

وقال رسول في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، ان "قوة من اللواء الثالث الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، نفذت عملية تفتيش وتطهير على الحدود الفاصلة بين عمليات سامراء و صلاح الدين و ديالى من جهة حاوي نهر العظيم".

واضاف في تغريده ان "العملية اسفرت عن العثور وكر يحتوي افرشة بجانبها جثة متفسخة مجهولة الهوية، وصاروخ كاتيوشا، وطائرة مسيرة".