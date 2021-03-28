انت الان تتابع خبر الحشد الشعبي يعثر على اسلحة واعتدة في زور الاصلاح بديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي، الاحد، العثور على مضافة لداعش تحوي أسلحة وأعتدة ومواد لوجستية في منطقة زور الإصلاح.