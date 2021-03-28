الاستيلاء على حزام ناسف وقنابر ومواد لصناعة العبوات في ديالى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، الاستيلاء على حزام ناسف وقنابر ومواد لصناعة العبوات في محافظة ديالى.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استناداً الى معلومات استخبارية اكدت وجود مخبأ يضم كدسا للعتاد ومواد صناعة العبوات وحزام ناسف في زور الاصلاح بمحافظة ديالى تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى حيث باشرت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من لواء المشاة ١٩ بالتحرك نحو المخبأ ومداهمته وضبط حزاما ناسفا ، وهاون ٨١ ملم مع قاعدته ، و٥ كغم من مادة C4 و٣ كغم من مادة TNT، و ٣ صواريخ SPG9، و٣٩ قنبرة هاون عيارات ٨١،٦٠ ملم،بالاضافة الى ٢ مسطرة تفجير".



واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة تكفلت بتدمير المواد تحت السيطرة".

