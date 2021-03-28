صحة النجف تعلن موقفها الوبائي لفيروس كورونا

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم إجراء 929 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وكانت الإصابات الجديدة 216، في حين تماثل 451 مصاباً للشفاء، وقابل ذلك وفاة شخصين خلال المدة المذكورة".وأضاف أن "من بين الإصابات الجديدة 12 إصابة في صفوف منتسبي دائرة صحة النجف".

وتابع: "وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف، كما يلي":

مجموع الإصابات الكلي: 44939

مجموع حالات الشفاء: 38386

مجموع الوفيات: 417

مجموع الحالات تحت العلاج: 6136

مجموع الإصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3505

