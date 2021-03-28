تحالف دعم الشرعية يدمر طائرة "مسيرة" وزورقين مفخخين في البحر الاحمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاحد اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار (مسيرة) "أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين ب(خميس مشيط) السعودية بالاضافة إلى تدمير زورقين مفخخين بالقرب من ميناء الحديدة بالبحر الاحمر قبل تنفيذ هجوم وشيك.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية ان "ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة في استهداف المدنيين والاعيان المدنية وتهدد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال إطلاق الطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف البيان ان الميليشيات الحوثية تتخذ اتفاق (استوكهولم) مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة على السعودية وطرق الملاحة البحرية الدولية.

وأكد ان "قوات التحالف تتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات والزوارق المفخخة لحماية المدنيين والأعيان المدنية" وتنفيذ الإجراءات الرادعة لتحييد وتدمير قدرات تلك الميلشيات وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.