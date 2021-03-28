تحالف دعم الشرعية يعترض طائرتين مفخختين استهدفتا جنوب السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين بدون طيار (مسيرتين) "أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية" بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمناطق الجنوبية السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية مساء امس السبت إن "محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة والمستمرة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ما هي الا استمرار لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين".

واكد ان "قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".