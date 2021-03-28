إصابات كورونا اليومية في السعودية ترتفع مجدداً لأكثر من 500‭ ‬‭ ‬

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

ارتفع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 500 للمرة الأولى منذ أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، وقالت وزارة الصحة أمس السبت إن السبب في ذلك يعود إلى زيادة التجمعات والتراخي في الامتثال للإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي. وسجلت السعودية 510 إصابات جديدة أول أمس الجمعة و502 أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643، وسجلت العاصمة الرياض وحدها أكثر من 200 إصابة. وكانت المملكة قد شهدت تراجعا في عدد الإصابات اليومية إلى أقل من 100 في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد ذروة بلغت أكثر من 4 آلاف في يونيو(حزيران) الماضي. وقررت السلطات الأسبوع الماضي توسيع نطاق حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل جميع المواطنين والمقيمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، واعتباراً من منتصف مايو(أيار) المقبل سيكون لزاماً على العاملين في منافذ بيع الطعام، ووسائل النقل العام، والصالات الرياضية، والصالونات والذين لم يتحصنوا بلقاحات الفيروس إجراء اختبار كل أسبوع للتأكد من عدم إصابتهم. وأرجأت المملكة في يناير(كانون الثاني) الماضي إنهاء الحظر المفروض على سفر مواطنيها وإعادة فتح منافذ الدخول بالكامل إلى 17 مايو(أيار) المقبل، وفي فبراير(شباط) الماضي علقت دخول غير المواطنين من 20 دولة باستثناء الدبلوماسيين والأطباء الممارسين.

