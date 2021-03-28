شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يوجه بالاستعداد لسيناريو تخفيف احمال السفينة الجانحة بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في قناة السويس وفقا لما أعلنه رئيس هيئة القناة أسامة ربيع اليوم الأحد.



وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها.

وسبق ان حمل ربيع، قبطان السفينة "إيفر جرين"، المسؤولية عن الأزمة.