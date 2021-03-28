ارتفاع ضحايا انهيار عقار بالقاهرة إلى 23 قتيلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

أعلنت الحماية المدنية في مصر اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا انهيار عقار مأهول بالسكان بشارع جسر السويس في شرق القاهرة إلى 23 قتيلاً، و25 مصاباً. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم، أن رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم في البحث لاستخراج ضحيتين من تحت أنقاض المبنى المنكوب. وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة أمس السبت بلاغاً في الساعات الأولى بإنهيار عقار مكون من 10 طوابق بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بشرق القاهرة. وفرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع الحادث وأوناش للبحث عن الضحايا والمصابين ورفع الأنقاض.

