فشل محاولة جديدة لتعويم السفينة الجانحة في السويس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

فشلت محاولة جديدة لإعادة تعويم سفينة الحاويات "Ever Given" ومن ثم إعادة فتح قناة السويس ليلة السبت/الأحد، حيث كان من المتوقع أن يساهم اكتمال القمر والمد العالي في نجاح العملية، حسبما أفادت واحدة من الشركات التي تعمل بهذا المجرى الملاحي المصري. وعبر حسابها على تويتر، ذكرت شركة "Leth Agencies" التي تقدم خدمات لوجيستية في قنوات ومضائق مختلفة حول العالم، "للأسف، المد لم يساعد في تعويم Ever Given الليلة". وأضافت نفس الشركة أن هيئة قناة السويس ستعود لمحاولة تعويم ناقلة الحاويات اليوم الأحد بمساعدة آلات سحب وقدرت عدد السفن المتكدسة بسبب توقف الحركة الملاحية في المجرى، بـ326. وكان بعض المشاركين في عملية الإنقاذ قد أبدوا ثقتهم أمس السبت بأن الليلة الماضية "وقت جيد" لتحريك السفينة التي ترفع العلم البنمي والجانحة في القناة منذ يوم الثلاثاء. ومنذ ذلك الحين، لم تفلح المحاولات لإعادة تعويمها على الرغم من استخدام 14 زوارق قطر وجرافات وحفارات لإزالة الرمال حول ناقلة الحاويات التي جنحت، وفقا للتحقيقات الأولية، نتيجة الرياح القوية. وبحسب شركة النقل البحري (ميرسيك)، التي تعد واحدة من الشركات الرئيسية التي تعمل بالقناة، فإنه بمجرد فتح المجرى بعد تعويم السفينة التي يبلغ طولها 400 متر ولها قدرة استيعابية تصل إلى 224 ألف طن حمولة، سيتطلب فك التكدس ما بين ثلاثة وستة أيام.