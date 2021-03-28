الشورى السعودي يوافق على إنشاء مكتب إقليمي لـ"السياحة العالمية" في الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

أعلن مجلس الشورى السعودي، اليوم الأحد، الموافقة على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض. جاء ذلك عبر صفحة المجلس الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، عقب الجلسة العادية عبر الاتصال المرئي، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وكان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية زوراب بولوكاشيفيلي، وقعا في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقية بشأن إنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض. وقال البيان في حينه إن توقيع الاتفاقية يأتي لأهمية تطوير قطاع السياحة، وتنفيذ أنشطة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط تحت إشراف الأمين لعام ويعد المكتب جزءاً لا يتجزأ من المنظمة.

