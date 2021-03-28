بكين تتعرض لثاني عاصفة رملية في أقل من أسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 مارس 2021

تعرضت العاصمة الصينية بكين اليوم الأحد لثاني عاصفة رملية في أقل من أسبوعين. فبعد 13 يوماً فقط من أسوأ عاصفة رملية منذ عقد في العاصمة الصينية، تعرضت بكين لعاصفة جديدة وتجاوزت مقاييس مؤشر جودة الهواء مرة أخرى حدودها القصوى في الساعات الأولى من صباح اليوم. ووفقاً للصحافة المحلية، وصلت الجسيمات المعلقة المعروفة باسم "PM10" إلى 10000 ميكروغرام لكل متر مكعب في وسط بكين. وكانت سلطات الأرصاد الجوية في بكين قد أصدرت أمس السبت تحذيراً من هبوب العاصفة التي من المتوقع أن تستمر نحو 12 ساعة. ووفقاً لصحيفة (ساوث تشينا مورنينغ بوست)، فإن بكين شهدت على مدار 2020 عاصفة رملية واحدة فقط.

