شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مهاجرَين وفقدان تسعة آخرين قبالة سواحل إسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

لقي مهاجران على الأقل مصرعهما، وفقد تسعة بعد غرق مركب كان ينقلهم قبالة سواحل إسبانيا، على ما أفادت السلطات الإسبانية الأحد.

وأفادت الإدارة الإسبانية في منطقة مورثيا (جنوب شرق)، بأن «هناك غريقَين تم انتشال جثتيهما، وثلاثة تمت إغاثتهم، وتسعة مفقودين (بحسب أحد الناجين)».

وكان المهاجرون يحاولون الوصول إلى إسبانيا حين انقلب مركبهم ليل السبت/الأحد قبالة سواحل بلدة ماثارون.

ويواصل خفر السواحل منذ صباح الأحد «عمليات البحث للعثور على المهاجرين المفقودين»، وفق السلطات.

وغالباً ما يقضي مهاجرون غرقاً في هذه المنطقة من غرب المتوسط، حيث لقي 330 شخصاً مصرعهم عام 2020، و58 منذ مطلع العام الجاري، وفق حصيلة لمنظمة الهجرة الدولية.

ووصل حوالي 4377 مهاجراً إلى إسبانيا عبر البحر منذ يناير/كانون الثاني، ونزل أكثر من نصفهم في جزر الكناري التي تشهد تدفق مهاجرين بأعداد متزايدة منذ نهاية عام 2019.