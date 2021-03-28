شكرا لقرائتكم خبر عن استنكار دولي بعد أشد الأيام دموية في ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رانغون-أ.ف.ب

نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع، الأحد، في ميانمار غداة يوم القمع الأكثر دموية منذ الانقلاب في الأول من فبراير/شباط مع مقتل 90 شخصاً على الأقل بينهم عدة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة.

وكان الناشطون من أجل إعادة الديمقراطية دعوا إلى تظاهرات، السبت، في اليوم الذي ينظم فيه الجيش سنوياً عرضاً عسكرياً ضخماً أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية، الجنرال مين اونغ هلاينغ. وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب إن «90 شخصاً على الأقل قتلوا» ليل السبت. وأضافت هذه المنظمة أن عدد القتلى منذ انقلاب 1 فبراير/شباط ارتفع إلى 423 على الأقل.

وتشهد ميانمار أزمة خطرة منذ أطاح انقلاب عسكري بزعيمة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. والأحد، نزل الميانماريون مرة جديدة إلى الشوارع للمطالبة بإعادة الديمقراطية فيما تنظم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد التي شهدت اليوم الأكثر دموية منذ الانقلاب.

أكثر من 90 قتيلاً

وندد قادة الجيش في 12 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا باستخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

وجاء في بيان مشترك: «بصفتنا قادة أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزل من قبل القوات المسلحة الميانمارية وأجهزة الأمن» مضيفا أن «جيشاً محترفاً يتبع المعايير الدولية في سلوكه ولديه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه وليس إيذائه».

وأضاف البيان: «نحض القوات المسلحة في ميانمار على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها».

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى تقارير تتحدث عن «عشرات القتلى بينهم أطفال ومئات الجرحى»، فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريس ب«أشد العبارات» بهذه «المجزرة».

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على «تويتر» عن صدمة واشنطن من «سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الأمنية الميانمارية»، فيما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المجموعة العسكرية بلغت «دركاً جديداً» في قمع المتظاهرين السبت.

ومساء السبت، خلال مسابقة جمال دولية في بانكوك، غصت مرشحة ميانمار هان لاي بالدموع داعية إلى السلام.

وقالت في خطاب مؤثر: «أنا آسفة فعلاً لكل الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الشارع»، مضيفة: «ساعدوا ميانمار من فضلكم، نحن بحاجة لمساعدتكم الدولية».

وخلال خطابه، السبت، في اليوم التقليدي للقوات المسلحة، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ مجدداً عن الانقلاب وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة. لكنّه وجه تهديداً جديداً للحركة المناهضة للانقلاب، محذّراً من أن أفعال «الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد» غير مقبولة. وقال إنّ «الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه».

واندلع العنف في كل أنحاء البلاد حيث استخدم الجيش الرصاص الحي في أكثر من 40 منطقة من مناطق البلاد التسع، بما يشمل رانغون أكبر مدن ميانمار، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

«عمل غير إنساني»

وأضافت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، أن «قوات المجموعة العسكرية أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة على مناطق سكنية ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين بينهم ستة أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و 16 عاماً». وقالت إن «قيام النظام العسكري غير الشرعي باستهداف الأطفال هو عمل غير إنساني فادح».

وأصيب صحفي من منطقة كايختو في ولاية مون (جنوب شرق) بجروح بالرصاص في الساق. وبموازاة ذلك أعلن «الاتحاد الوطني للكارن» وهو مجموعة متمردين من أقلية كارن الأثنية أنه تعرض لقصف جوي من المجموعة العسكرية الحاكمة، في شرق البلاد، السبت، بعد ساعات على استيلاء المجموعة المتمردة على قاعدة عسكرية.

ولم تعلق السلطات على هذه الاتهامات ولم يعرف إن كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى. وقالت هسا مون وهي من أثنية الكارن وناشطة في مجال حقوق الإنسان إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية على الأقل بجروح. وأوضحت أن «الناس قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية ستتكرر اليوم».

وهذا العمل يشكل أول هجوم جوي من نوعه منذ استيلاء الجيش على السلطة ضد اللواء الخامس لاتحاد كارن الوطني- أحد أكبر الجماعات المسلحة في البلاد والذي يقول إنه يمثل شعب كارن.

في لندن، أكدت سفارة ميانمار، الأحد، أن السفير التقى أصغر أبناء أونغ سان سو تشي الأسبوع الماضي. وكيم البالغ من العمر 44 عاما كرر مطلبه بالتحدث هاتفياً مع والدته. وكتبت السفارة على صفحتها على «فيسبوك»: «لقد طرح كيم أسئلة حول وضع والدته وصحتها. أنه قلق جداً بالطبع».