شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والفجيرة يتصدران منافسات كأس الاتحاد للتايكواندو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول في بطولة كأس الاتحاد للتايكواندو، التي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو يومي الجمعة والسبت الماضيين في القاعة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية، بمشاركة 8 أندية قدمت مستويات جيدة عكست التطور الواضح في الأداء والدور التدريبي المميز، وأسفرت نتائج منافسات الرجال عن فوز الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول حاصداً خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية في المركز الثاني بثلاث ذهبيات وفضية، واحتل اتحاد كلباء المركز الثالث محرزاً ثلاث فضيات وبرونزيتين.

أما على صعيد بطولة السيدات، واصلت لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية تربعهن على مسابقات الإناث وتمكن من الفوز بالمركز الأول، بواقع 6 ذهبيات وفضيتين، بينما حل اتحاد كلباء في المركز الثاني برصيد ذهبيتين وثلاث فضيات، ونادي دبا الفجيرة الرياضي ثالثاً بفضيتين وبرونزيتين، وتولى محمد إسحاق السكرتير الفني لاتحاد التايكواندو الإشراف على منافسات البطولتين.

وأثنى العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، على المستوى الجيد والمتطور الذي قدمه المشاركون من الجنسين، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى، مشيداً بجهود المدربين ودورهم البارز في تطور المستوى الفني للأندية والتغلب على معوقات التدريب خلال جائحة كورونا، كما أثنى على الدور البارز للمحكمين ودورهم في إنجاح المنافسات.