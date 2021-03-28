شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيار» يفوز بلقب «مروح» الشراعي في مهرجان الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حلق «الطيار» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بلقب سباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ونظم السباق ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثانية عشرة من مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ويستمر حتى الثالث من الشهر المقبل.

وتوج الفائزين اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بحضور عبيد خلف المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى بنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

ونال بطل السباق الذي نظم لمسافة 20 كلم، 210 آلاف درهم جائزة مالية، واحتل «أطلس» لأحمد راشد جمعة السويدي المركز الثاني وحصل على 170 ألف درهم جائزة مالية، فيما جاء «التبر» لراشد محمد راشد بن غدير في المركز الثالث وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، ورابعاً حل «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 115 ألف درهم جائزة مالية، أما المركز الخامس فكان من نصيب «براق» لأحمد محمد راشد الرميثي وحصل على 110 آلاف درهم.

وأكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، النجاح الكبير الذي حققه سباق مروح، معرباً عن سعادته بمشهد السباق، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من البحارة، إضافة إلى الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدم أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، التهنئة للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان على فوز «الطيار» بسباق مروح، مؤكداً أن الجميع فائز في هذا المحفل التراثي الكبير.