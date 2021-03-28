شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بروتين يوقف نمو سرطان الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

اكتشف علماء من معهد سرطان الأطفال في أستراليا لأول مرة بروتيناً خلوياً يسمى «ALYREF» يلعب دوراً مهماً في تسريع تأثيرات بروتين «MYCN» المحفز لسرطان الأطفال العدواني«الورم الأرومي العصبي»، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وخطورة عند الأطفال. وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يسهم في علاج بعض أنواع السرطانات العدوانية الأخرى، وتشمل سرطانات الدم، والورم الأرومي النخاعي، والدبقي والشبكي، وورم ويلمز العصبي.

ويوضح البروفيسور جلين مارشال آم، من معهد سرطان الأطفال: «تمكنا لأول مرة من إظهار أن ALYREF يرتبط ببروتين MYCN ويتحكم فيه فعلياً في خلايا الورم الأرومي العصبي، وهذا يعني أن لدينا الآن جزيئاً جديداً يمكننا استهدافه وهو طريقة جديدة للوصول إلى MYCN وإيقافه من دفع النمو العدواني للسرطان».

وقال د. بيلامي تشيونج: «يوفر هذا البحث معرفة جديدة كأساس لاكتشاف الأدوية، وبمجرد أن نجد دواءً مرشحاً مناسباً، يمكننا نقل الاكتشاف إلى تجربة سريرية في الأطفال الذين يعانون مستويات عالية من البروتينات في أورامهم».