شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تنسيقية شباب الأحزاب يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن حادث تصادم قطارى سوهاج المروع .

وجاء فى الطلب، أنه عملاً بحكم المادة ( 135) من الدستور والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس الموقر، أطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف علي ملابسات حادث تصادم قطاري الصعيد بمركز طهطا محافظة سوهاج الذى وقع الجمعة الماضية، حتي يتسني معرفة ملابسات وقوع الحادث وأظهار الحقيقة إلي الرأي العام ومحاسبة المقصرين في ذلك الحدث الذي أدي إلي وفاة أكثر من 35 وإصابة إكثر من 180 من أبناء الوطن .

وتابع :"حيث أننا من منطلق مسؤوليتنا كـنواب عن الشعب نريد أن يحاسب المسؤول والمقصر بالشكل الذي يضمن حق كل مصري، برجاء التكرم بالموافقة علي عرض طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق علي المجلس الموقر، ويأتي طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من منطلق حرص التنسيقية علي محاسبة المقصرين، والوقوف على أسباب الحادث لضمان عدم تكراره مرة أخرى وتفادي مثل هذه الكوارث.