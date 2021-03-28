شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يطالبون بمحاسبة المسئول عن حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت جلسة مجلس النواب العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حالة من الغضب على حادث قطارى سوهاج، مطالبين بمحاسبة المسئول والاعتراف بالخطأ والتعهد بعدم تكراره، فيما وجههوا الشكر للرئيس السيسى على متابعته للحادث بعد وقوعه بدقائق، وللحكومة على تواجدها فى مكان الحادث فور وقوعه.

وقالت النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "نقدم واجب العزاء لأسر الضحايا ودعواتنا للمصابين بالشفاء."

وأضافت "العادلى": "هذه ليست أول حادثة ولن تكون آخر حادثة طول ما فى عدم مسئولية، ولا يوجد مسئول لا يعترف بالمسئولية السياسية"، لافتة إلى أن المسئولية السياسية ليس معناها الإقالة أو الاستقالة ولكن معناها الاعتراف بوجود خطأ وتقصير.

وتابعت قائلة: "المنظومة تم تطويرها بالمليارات ولكن الحوادث ما زالت مستمرة وهذا معناه وجود خطأ وحياة المصريين لا تحتمل أى تبريرات وأى تبرير هو مرفوض والشيء الوحيد المقبول هو تحمل المسئولية، والاعتراف بها والتعهد بعدم تكرارها لأن حياة المصريين تستحق بأن هناك خطأ ونتعهد بعدم تكرارها".

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، إن اللجنة شكلت لجنة فرعية لمتابعة الحادث، مضيفا: "انتقلت أمس إلى مكان الحادث مع زعيم الأغلبية للاطلاع على ما آثار الحادث وزيارة المصابين".

وطالب "عابد" بإحالة الموضوع إلى لجنة النقل لدراسته، وتقدم "عابد" بالشكر إلى الحكومة على حسن إدارة الأزمة، وللرئيس "السيسى" الذى أكد على المحاسبة حال وجود مقصرين.

وقال النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، "أرجو ألا يؤثر الحادث على ما انجزته الدولة من تطوير مرفق السكك الحديدية، حيث أنفقت المليارات من مال الشعب لكى تنقذ هذا المرفق".

وتابع "وهدان" قائلا: "لابد أن يكون هناك نظرة موضوعية وبشكل عادل ونتنظر ما يسفر عنه التحقيقات"، لافتا إلى أن العنصر البشرى دائما موجود فى كل حادث موجها الشكر للرئيس السيسى لاهتمامه بالحادث.

وأشار النائب مصطفى بكرى، إلى الالتفاف الشعبى والحمية الشعبية لأبناء سوهاج والمحافظات المجاورة خلال الحادث.

وأشاد "بكرى" بالتكاتف الحكومى والتنسيق بين الوزارات، مشيرا إلى أن الرئيس بعد دقائق من وقوع الحادث طلب من كافة الجهات المعنية برنامج محدد، وأن تقدم الجهات الرقابية تقريرها حول الحادث.

ولفت "بكرى" إلى المؤامرة والحقد الدفين ضد هذا الوطن ومحاولة توظيف أى حادث ممكن أن يقع فى أى دولة لضرب الثوابت الوطنية، وتشوية سمعة الدولة المصرية، مضيفا: "الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية التى نجحت بشعب مصر فى العبور من النفق المظلم لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتراخى فى بناء الدولة ومؤسساتها بما يحقق لنا النهوض".

وقال النائب أحمد العوضى نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "نتقدم بالعزاء لأهالى ضحايا الحادث والدعاء بالشفاء العاجل"، مضيفا: "اتقدم للرئيس السيسى بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من توجيهات للحكومة بالتواجد جهد فى مكان الحادث مما كان كان له أكبر الأثر فى تقديم العون للمصابين وأهالى الضحايا".

وأشار "العوضى" إلى أن الدولة حريصة على تطوير مرفق السكك الحديد، حيث انفقت عليه 225 مليار جنيه والدولة عازمة على تطوير هذا المرفق لتجنب مثل هذه الحوادث، مشيدا بدور الشعب خلال الحادث.