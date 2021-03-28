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رئيس البرلمان محذرا النواب: الوباء اللعين أصبح على مقربة من الجميع

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القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على التنبيه على أعضاء المجلس بالتباعد واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة وباء اللعين. 

 

وكرر المستشار "جبالى" التنبيه عند الإذن بدخول أعضاء الحكومة أثناء مناقشة تعديل قانون العقوبات، قائلا:" أرجو مراعاة التباعد"، مضيفا :" لن أمل من تكرار التنبيه باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية فى مواجهة هذا الوباء اللعين الذى أصبح على مقربة من الجميع".   

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى شهدت عددا من البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن حاد ث قطارى سوهاج. 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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