شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل نائب تنسيقية الأحزاب يواصل جولاته للاستماع لمطالب أهالى دائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية ولقاءاته بالمواطنين بأهالى دائرته، حيث التقى بأهالى منطقة سكينة للاستماع إلى مشاكلهم والسعى لتوصيلها للجهات المختصة.

وقال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن دورهم الأساسى هو توصيل صوت المواطن.

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، قد التقى من قبل أهالى عزبة دنا بالإسكندرية للاستماع للمشكلات التى تواجه المنطقة من الأهالى والقيادات الطبيعية الموجودة بالمنطقة، مؤكدا أنه سوف يتم التجهيز والعمل على حلها.

يذكر أن محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفية تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.