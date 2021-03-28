شكرا لقرائتكم خبر عن رسالتان من رئيس رئيس مجلس الشيوخ لـ"النواب".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أنه تلقى رسالتين من المستشار عبد الرازق عبد الوهاب رئيس مجلس الشيوخ، الأولى بشأن ما انتهى إليه المجلس بالموافقة على تعديل قانون العقوبات وتم إخطار اللجنة المختصة به.

والثانية بشأن ما انتهى إليه رأى المجلس بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن والذى يتعلق بأحكام الرقابة على تداول القطن.

وأضاف "جبالى" أنه تم إحالة الرسالتين إلى اللجان المختصة.

يذكر أن مجلس النواب كان قد أرسل 19 مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيها أعمالا لنص المادة 249 من الدستور ومن بينها هذين القانونين الذين انتهى منهما الشيوخ وأرسل رأيه بشأنهما إلى مجلس النواب.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، وأكثر من 60 نائبا بشأن تنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل أنفسهم إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة واللجنة التشريعية.