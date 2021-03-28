شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": 124 موضوعا ناقشها المجلس فى 14 اجتماعا خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عدد الاجتماعات التى عقدها المجلس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر والتى بلغت 14 اجتماعا خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020 ناقش فيها 124 موضوعا وأصدر العديد من القرارات.

ولفت التقرير، إلى أن لجان المجلس المختلفة عقدت 68 اجتماعا خلال الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 ناقشت خلالها 323 موضوعا وأصدرت العديد من القرارات، وبين التقرير عدد جلسات اللجان خلال فترة التقرير والتى جاءت: 36 للجنة الشكاوى و9 اجتماعات للجنة الصحف و5 اجتماعات للجنة الموارد البشرية و4 اجتماعات للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية و4 اجتماعات للجنة تقارير الحالة الإعلامية و3 اجتماعات للجنة التدريب و2 للجنة الدراما و3 للجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى و2 للجنة تراخيص القنوات.

ونوه التقرير، أن عدد الموضوعات التى ناقشتها لجنة الشكاوى خلال فترة التقرير بلغت 205 موضوعات و43 موضوعا ناقشتها لجنة الصحف و5 لجنة الموارد البشرية و43 موضوعا ناقشتها لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وشركات توزيع الأقنية الفضائية و7 موضوعات ناقشتها لجنة تقارير الحالة الإعلامية و5 موضوعات ناقشتها لجنة التدريب وموضوع ناقشته لجنة الدراما و6 موضوعات ناقشتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى و8 موضوعات ناقشتها لجنة تراخيص القنوات.