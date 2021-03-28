شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: المجلس سوف يقوم بدوره الرقابى عقب نتائج تحقيقات حادث قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن المجلس وهو يتابع من خلال لجانه النوعية على الأخص لجنة النقل والمواصلات تطورات حادث تصادم قطارى سوهاج الأليم، لحظة بلحظة وما تسفر عنه التحقيقات فى هذا الشأن، فإنه يؤكد أنه سوف يقوم بدوره الرقابى عقب إعلان النتائج مستخدما كافة أنواع ووسائل الأدوات البرلمانية.

وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، أن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الاليم وقع بمحافظة سوهاج إثر اصطدام قطارين نتج عنها وفاة واصابة العديد، ولأن الحادث أليم سارعت جميع وزارات الدولة المعنية لمتابعة الحادث على رأسها الرئيس السيسى الذى وجه بتشكيل لجنة من جهات عديدة لمتابعة الحادث والوقوف على اسبابه، كما وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين وصرف معاش ثابت لهم.

وتابع جبالى، أن الحادث أظهر على الجانب الأخر مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقاذ المصابين ليؤكد هذا المشهد وبحق أن أهل مصر فى رباط إلى يوم الدين.

وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب المصرى فى ضحايا حادث تصادم قطارى سوهاج، الذى وقع ظهر اليوم، متمنا أن يدخلهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وأن يعجل بشفاء المصابين.