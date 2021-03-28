شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا قطارى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، دقيقة حداد علي روح ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.

وتقدم رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا في الحادث الأليم، داعيا الله عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته مع الشفاء العاجل للمصابين.

وفي بيان صادر عن مجلس النواب في وقت سابق، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي:" بقلوب يعتصرها الألم والحزن أنعي باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج."

وأردف :"وإذ يتابع مجلس النواب عن كثب التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة وينتظر نتائجها للوقوف على أسباب الحادث".