التأمينات تكشف موعد صرف معاش أبريل والدفعة الأخيرة من العلاوات الخمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين سليم:

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنها ستبدأ صرف معاشات شهر أبريل يوم الخميس المقبل، بالإضافة إلى صرف مستحقات الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد فإن تكلفة صرف المعاشات والعلاوات الخميس تقدر بـ 25 مليون جنيه.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين سيصرفون المعاش 10.5 مليون صاحب معاش، فضلًا عن 2.4 مليون مستفيد من مستحقي الدفعة الأخيرة للعلاوات الخمس.

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في البيان إنه ما زال العمل بنظام تقسيم عمليات الصرف إلى ثلاث شرائح قائماً لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كورونا.

وسيبدأ صرف الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن الصرف بداية من صباح يوم الخميس المقبل، على أن يصرف باقي الدفعات تباعًا.

ويمكن للمستفيد أن يصرف من خلال بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته.